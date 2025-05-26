Влажные рационы для кошек

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Рационы для собак с особыми потребностями

Рационы для собак с особыми потребностями

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Нутриентный подход ROYAL CANIN®

Это принцип правильного комбинирования питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья питомца.

Рационы Royal Canin созданы из высокоусвояемых нутриентов, которые удовлетворяют индивидуальные пищевые потребности питомца.

Каждый рацион содержит более 50 нутриентов, ежедневно необходимых для кошек и собак.

Узнайте, какие виды нутриентов существуют и об их роли в питании.

Узнать подробнее
Нутриентный подход

Это принцип правильного комбинирования питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья питомца.

Узнать подробнее

Рационы Royal Canin созданы из высокоусвояемых нутриентов, которые удовлетворяют индивидуальные пищевые потребности питомца.

Узнать подробнее

Каждый рацион Royal Canin содержит более 50 нутриентов, ежедневно необходимых для кошек и собак.

Узнайте, какие виды нутриентов существуют и об их роли в питании.

Узнать подробнее

Преимущества ROYAL CANIN®

Более 55 лет экспертизы в создании здоровых рационов

Рекомендовано профессионалами.
Выбор №1 среди ветеринарных врачей* и заводчиков**

>350 рационов, чтобы удовлетворить потребности разных питомцев

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Каталог пород. Собаки

Каталог пород. Собаки

Выбираете подходящую породу? Сравните характеристики в каталоге

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