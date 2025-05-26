Влажные рационы для кошек

Это принцип правильного комбинирования питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья питомца.
Рационы Royal Canin созданы из высокоусвояемых нутриентов, которые удовлетворяют индивидуальные пищевые потребности питомца.
Каждый рацион содержит более 50 нутриентов, ежедневно необходимых для кошек и собак.
Узнайте, какие виды нутриентов существуют и об их роли в питании.
Это принцип правильного комбинирования питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья питомца.Узнать подробнее
Рационы Royal Canin созданы из высокоусвояемых нутриентов, которые удовлетворяют индивидуальные пищевые потребности питомца.Узнать подробнее
Каждый рацион Royal Canin содержит более 50 нутриентов, ежедневно необходимых для кошек и собак.
Узнайте, какие виды нутриентов существуют и об их роли в питании.
Более 55 лет экспертизы в создании здоровых рационов
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