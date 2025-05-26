Влажные рационы для кошек

Нутриентный подход ROYAL CANIN®

Это принцип правильного комбинирования питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья питомца.



Рационы Royal Canin созданы из высокоусвояемых нутриентов, которые удовлетворяют индивидуальные пищевые потребности питомца.



Каждый рацион содержит более 50 нутриентов, ежедневно необходимых для кошек и собак.



Узнайте, какие виды нутриентов существуют и об их роли в питании.